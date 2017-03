Fecha: 29 de noviembre de 2009

La noticia de que Wikipedia está perdiendo editores ha sembrado desconcierto en la hasta ahora floreciente industria de sitios 2.0 que basan su modelo de crecimiento en la contribución anónima y desinteresada de miles de voluntarios. Este modelo que ha utilizado los nuevos conceptos de la web 2.0 durante los últimos 3 años ha demostrado ser extremadamente eficiente y ha sido capaz de poner en marcha los mayores repositorios de video de la historia, como ha ocurrido en el caso de Youtube, de fotos como Flickr, o la mayor enciclopedia de la historia escrita además en más de 200 idiomas como es el caso de Wikipedia.

Toda esta noticia ha surgido a partir de la publicación de la tesis doctoral de Felipe Ortega, un doctorando de la Universidad Juan Carlos I que puede ser descargada desde aquí. La lectura de la tesis lleva a la conclusión de que algo está cambiando en las contribuciones a Wikipedia, ya que si bien no se está produciendo un descenso en el número de editores o de contribuciones, sí que se está produciendo un progresivo estancamiento que puede ser el preludio al descenso de cifras. Como muestra la siguiente figura, sacada de la tesis doctoral, donde se aprecia el estancamiento en el número de contribuciones. Que exista o no descenso es cuestionable, pero de lo que no hay duda con esta gráfica y otras que se pueden ver en el magnífico estudio es que no existe el crecimiento de años atrás.

En una entrevista en el Telegraph británico, Jimmy Walles se ha defendido de estos datos con el previsible argumento de que no se puede estar creciendo siempre y de que se ha llegado a un punto de equilibrio donde el número de editores que abandonan Wikipedia es más o menos equivalente al de nuevos editores que se incorporan, entendiendo por editores aquellos que realizan más de 5 contribuciones al més. En el caso de la versión inglesa de Wikipedia este número está estabilizado en torno a los 40.000 desde 2008.

Aunque los argumento de Wales son bastante respetables y lógicos si se quiere en el sentido que el número no podía crecer eternamente, yo creo que ese número se ha parado demasiado pronto, y que 40.000 editores son sencillamente pocos pensando en el futuro y pensando en un número que los propios responsables de Wikipedia piensan que empieza a ser estable con el tiempo. Tal vez el modelo de Internet de gratis total se está empenzando a estancar. Por una parte no hay suficientes voluntarios para seguir manteniendo ese gratis total, y por otra parte muchos de los websites empiezan a pensar que el modelo de negocio de gratis total viviendo de la publicidad, por mucha imaginación que pongan, tampoco es sostenible en el medio plazo como está ocurriendo últimamente con los periódicos.

