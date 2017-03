El tamaño de Internet

Fecha: 13 de diciembre de 2009

Ahora que termina el año es un buen momento para realizar balances. Dejo aquí un par de ellos sobre Internet y el aumento imparable de todo lo que tiene que ver con las tecnologías de las comunicaciones.

En primer lugar este fantástico collage que va enlazando datos realmente sorprendentes que ilustran bastante sobre el tamaño y el crecimiento que se va experimentando.

No me puedo olvidar de los “Did you know?” que son videos muy ilustrativos que hacen referencia a cifras tanto tecnológicas como sociales. La versión más consolidada es la 3.0 que dejo aquí, aunque hay otras como la 4.0 relativa a marketing, o esta otra 4.0 con sólo algunas verdades como dice al final.

Tal vez los postulados de Ray Kurzweil están cada día más cerca.

